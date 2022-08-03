ВАДА пытается подчинить Америку. Что из этого получится?

Глава антидопинговой организации Витольд Банька выступил с претенциозным заявлением в адрес студенческого спорта в США.

Отношения американского спорта и антидопинга давно стали притчей во языцех. Американцев обвиняют в несоблюдении кодекса ВАДА, и делают они это вполне официально, создав у себя допинговую «черную дыру». Тамошние профессиональные спортивные лиги имеют частный статус, поэтому хоть США и является подписантом кодекса, но ни НХЛ, ни НБА, ни другие организации не считают нужным следовать политике ВАДА. И, например, Евгений Кузнецов, который получил четырехлетнюю дисквалификацию за кокаин, в НХЛ почти ничего не пропустил.

Мяч на стороне американцев

И вот босс ВАДА поляк Витольд Банька выступил со следующим заявлением.

— С профессиональными лигами может быть больше проблем, потому что это частный бизнес. Но NCAA — хороший пример организации, которая должна стать подписантом. Мы предложили им несколько дорожных карт. Думаю, что пришло время подумать о сотрудничестве и о том, как мы можем побудить их и профессиональные лиги США подписать кодекс. Это должна быть инициатива USADA (антидопингового агентства США) и USOPC (олимпийского и паралимпийского комитета США), и они должны выразить готовность сделать это, потому что мы не можем их заставить. Я сказал им, что мы максимально открыты для начала сотрудничества, но сейчас мяч на их стороне, — сказал Банька.

Вопрос, как рассказал глава ВАДА, обсуждался на встрече с представителями Белого дома — Управлением национальной политики по контролю над наркотиками, и тогда антидопинговое агентство США и олимпийский комитет выразили готовность к сотрудничеству. Об этом чиновник заявил в британском Бирмингеме, где присутствует на Играх Британского Содружества — масштабном спортивном событии, которое вполне могло бы стать прообразом для условных российских Игр Дружбы, если мы все же решим их организовывать в ответ на отстранение от Олимпиад.

С NCAA тоже можно было бы взять пример — подавляющее большинство американских спортсменов вышли из университетского спорта, финалы лиг собирают сотни тысяч зрителей и миллионы просмотров в интернете.

ВАДА. Фото AFP

Спасение для ВАДА

США любят критиковать другие страны за ситуацию в допинге и даже приняли так называемый Акт Родченкова, который обязывает юридически преследовать подозреваемых в совершении антидопинговых нарушений тренеров или врачей. Но сами американцы привести свой дом в порядок не собираются, хотя ВАДА им откровенно на это намекает уже не один десяток лет.

Из последних показательных ситуаций — перед чемпионатом мира по легкой атлетике был отстранен от соревнований чемпион NCAA на 400-метровке Рэндольф Росс, так как антидопинговые службы не смогли определить его местоположение для совершения допинг-теста. Причем отстранили его уже после одного «флажка» в системе ADAMS, что может свидетельствовать о попытках спортсмена «замять» вопрос.

Тут надо отметить, что у NCAA есть собственная система антидопинга и тестирования, в относительных величинах едва ли не более масштабная, чем у ВАДА. В середине 2010-х официальный сайт организации сообщал, что ежегодно на забор 13500 проб тратится 4,5 миллиона долларов и еще 1,5 миллиона. Годовой бюджет ВАДА — 43,4 миллиона, но в его ответственности весь мир, а не студенческий спорт одной страны.

Не очень понятно, как олимпийский комитет и USADA будут уговаривать лиги подчиниться ВАДА. Их боссы не любят советы со стороны в принципе, а НХЛ уже два цикла игнорирует Олимпиады. Но для Баньки и ВАДА этот сюжет может стать еще более масштабным, чем выяснение отношений с Россией. Американский рынок огромен, и подобное повышение статуса ВАДА может спасти организацию от кризиса, в котором она пребывает последние несколько лет.