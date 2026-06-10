РУСАДА уведомило ВАДА о принятии Госдумой антидопинговых поправок в Законе о спорте

РУСАДА уведомило ВАДА о том, что Госдума внесла поправки, которые приводят российское антидопинговое законодательство в соответствие с международными стандартами, сообщает генеральный директор агентства Вероника Логинова.

«Мы с ВАДА находимся в постоянном контакте, и я уже уведомила Всемирное антидопинговое агентство о том, что в Госдуме состоялось второе и третье чтения. ВАДА прекрасно понимает дальнейшие процедуры прохождения этого документа и будет ждать его окончательного утверждения», — цитирует Логинову ТАСС.

Ранее документ был внесен группой депутатов во главе с первым заместителем председателя комитета Госдумы РФ по физической культуре и спорту Дмитрием Свищевым. Изменения вносятся в закон «О физической культуре и спорте в Российской Федерации».

Подписывайся на канал «СЭ» в Max