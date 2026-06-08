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8 июня, 09:04

ВАДА подтвердило соответствие поправок к Закону о спорте РФ его кодексу

Алина Савинова

Генеральный директор РУСАДА Вероника Логинова заявила, что ВАДА 1 июня официально подтвердило соответствие предложенных для внесения в Закон о спорте РФ антидопинговых поправок требованиям Всемирного антидопингового кодекса.

«1 июня было получено письмо от Всемирного антидопингового агентства, в котором то официально подтвердило соответствие предложенных на рассмотрение Госдуме РФ антидопинговых поправок в Закон о спорте РФ Всемирному антидопинговому кодексу. Рассчитываем, что до конца июня этот законопроект будет вынесен на рассмотрение Государственной думы РФ во 2-м и 3-м чтениях», — цитирует Логинову ТАСС.

При этом она не считает справедливым, что ей как руководителю независимого антидопингового агентства ставят подобное условие для восстановления статуса РУСАДА.

«Именно поэтому мы сказали, что готовы рассмотреть дело в суде, но надеемся, что все же поправки будут приняты», — добавила она.

Исполком ВАДА в сентябре 2023 года оставил РУСАДА лишенным полноценного статуса из-за несоответствий государственного законодательства требованиям ВАДА.

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Источник: ТАСС
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Вероника Логинова
ВАДА
РУСАДА
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