Три года дисквалификации за мельдоний получила 58-летняя гребчиха Антонова

Международная федерация каноэ (ICF) дисквалифицировала российскую каноистку Ларису Антонову на три года за нарушение антидопинговых правил, сообщает ТАСС.

В организме 58-летней спортсменки был обнаружен мельдоний — вещество, запрещенное Всемирным антидопинговым агентством. Положительную пробу Антонова сдала в мае прошлого года во время Всемирных игр мастеров в Тайване. Срок отстранения российской спортсменки завершится 20 августа 2028 года.

Антонова получила трехлетнюю дисквалификацию вместо стандартных для такого нарушения четырех лет, поскольку признала факт несоблюдения антидопинговых правил.

Антонова является двукратной победительницей Кубка Европы-2021 среди ветеранов.

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