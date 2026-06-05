Новости
Статьи Олимпиада
Уведомления
Главная
Плавание

Допинг

5 июня, 20:45

Фесиков: «Удивился, увидев на «Допинговых играх» спортсменов, с которыми соревновался долгое время»

Михаил Кузнецов
Корреспондент отдела спорта

Призер Олимпиады, руководитель дирекции по плаванию ФВВСР Сергей Фесиков в интервью «СЭ» поделился мнением о прошедших Enhaced Games.

— Сейчас Олимпиаде пытаются создать альтернативу — появились «Улучшенные игры», которые часто называют «Допинговыми играми». Следили за этими соревнованиями?

— Не смотрел, но следил за результатами в новостных пабликах. На мой взгляд, они не составили конкуренцию основным спортивным мероприятиям. Эффекта «вау» на меня это никакого не произвело. Большим удивлением было увидеть на этих играх спортсменов, с которыми я соревновался долгое время на международном уровне. Уход в сторону допинга я никогда не поддерживал и поддерживать не буду. Самое главное — не увидел результатов, которые бы показали, что допинг выводит спортсменов на новый уровень. Были абсолютно конкурентные секунды, притом что использовались, помимо фармакологического обеспечения, технические и технологические новшества в виде гидрокостюмов, которые были запрещены в 2009 году. Сейчас спортсмены, выступавшие на чемпионате мира, показывали результаты гораздо лучше. Единственный рекорд грека Кристиана Голомеева абсолютно сравним с результатом Кэмерона Макэвоя. Для меня секунды австралийца оказали больший эффект, — сказал Фесиков «СЭ».

Сергей Фесиков.«Нынешний медальный план — масштабный. Такого не озвучивал еще никто». Интервью Сергея Фесикова

Подписывайся на канал «СЭ» в Max

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Плавание
Сергей Фесиков
Читайте также
Во Франции потребовали прекратить помощь Киеву из-за безумной мобилизации
Какая страна — участница чемпионата мира нам ближе, за кого болеть? Разбираемся на цифрах
Суд в Санкт-Петербурге ограничил распространение фильма с Тимоти Шаламе
Досмотры игроков с собаками, стрельба у базы англичан, желание ФБР сбивать беспилотники. Что творится с безопасностью на ЧМ-2026
Что произошло за день 9 июня. Главное
Все города ЧМ-2026 по футболу: список из 16 городов, стадионы и матчи в США, Канаде и Мексике
Популярное видео
Обмен «Магнитки» и СКА. Завершилось два допинг-дела
Обмен «Магнитки» и СКА. Завершилось два допинг-дела
Россия победила Сербию и завоевала бронзу Лиги наций
Россия победила Сербию и завоевала бронзу Лиги наций
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
СКА будет играть на «СКА Арене»
СКА будет играть на «СКА Арене»
Хайруллин в ЦСКА, Сафонов уезжает в НХЛ
Хайруллин в ЦСКА, Сафонов уезжает в НХЛ
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Чего не хватило «Авангарду», интерес к Ливо, трансферы КХЛ
Чего не хватило «Авангарду», интерес к Ливо, трансферы КХЛ
Георгиев уезжает, Панин продолжает карьеру
Георгиев уезжает, Панин продолжает карьеру
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Денис Дорохов — в подкасте «Гибкий ЗОЖ»
Денис Дорохов — в подкасте «Гибкий ЗОЖ»
«Локомотив» обманул КХЛ
«Локомотив» обманул КХЛ
Юрий Семин: Как сегодня живет лучший тренер России в XXI веке
Юрий Семин: Как сегодня живет лучший тренер России в XXI веке
Максим Березкин остается в России
Максим Березкин остается в России
«ПСЖ» — «Арсенал»: Лига чемпионов, финал, видеообзор
«ПСЖ» — «Арсенал»: Лига чемпионов, финал, видеообзор
«Спартак» не обменяет Морозова, «Динамо» набирает команду
«Спартак» не обменяет Морозова, «Динамо» набирает команду
«Каролина» — «Монреаль»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Монреаль»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Годы идут, проблемы КХЛ остаются
Годы идут, проблемы КХЛ остаются
В «Динамо» меняется состав
В «Динамо» меняется состав
«Монреаль» — «Каролина»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Монреаль» — «Каролина»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Кристал Пэлас» — «Райо Вальекано»: Лига конференций, видеообзор
«Кристал Пэлас» — «Райо Вальекано»: Лига конференций, видеообзор
Евгений Малкин остается в НХЛ
Евгений Малкин остается в НХЛ
«Вегас» — «Колорадо»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Вегас» — «Колорадо»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Никита Филиппов: «С детства ненавидел лыжи»
Никита Филиппов: «С детства ненавидел лыжи»
Да Коста больше не нужен «Автомобилисту»
Да Коста больше не нужен «Автомобилисту»
«Монреаль» — «Каролина»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Монреаль» — «Каролина»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Вегас» — «Колорадо»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Вегас» — «Колорадо»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Фесиков назвал основных конкурентов сборной России по плаванию на чемпионате Европы-2026

Олимпийский чемпион Рылов завершил карьеру заплывом в Казани
Новости
RSS RSS
Все новости