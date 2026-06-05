Фесиков: «Удивился, увидев на «Допинговых играх» спортсменов, с которыми соревновался долгое время»

Призер Олимпиады, руководитель дирекции по плаванию ФВВСР Сергей Фесиков в интервью «СЭ» поделился мнением о прошедших Enhaced Games.



— Сейчас Олимпиаде пытаются создать альтернативу — появились «Улучшенные игры», которые часто называют «Допинговыми играми». Следили за этими соревнованиями?

— Не смотрел, но следил за результатами в новостных пабликах. На мой взгляд, они не составили конкуренцию основным спортивным мероприятиям. Эффекта «вау» на меня это никакого не произвело. Большим удивлением было увидеть на этих играх спортсменов, с которыми я соревновался долгое время на международном уровне. Уход в сторону допинга я никогда не поддерживал и поддерживать не буду. Самое главное — не увидел результатов, которые бы показали, что допинг выводит спортсменов на новый уровень. Были абсолютно конкурентные секунды, притом что использовались, помимо фармакологического обеспечения, технические и технологические новшества в виде гидрокостюмов, которые были запрещены в 2009 году. Сейчас спортсмены, выступавшие на чемпионате мира, показывали результаты гораздо лучше. Единственный рекорд грека Кристиана Голомеева абсолютно сравним с результатом Кэмерона Макэвоя. Для меня секунды австралийца оказали больший эффект, — сказал Фесиков «СЭ».

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