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Допинг

2 июня, 12:43

РУСАДА в мае выявило рост числа нарушений антидопинговых правил

Сергей Ярошенко

В РУСАДА рассказали, сколько возможных нарушений антидопинговых правил было выявлено в мае.

«В мае РУСАДА выявлено 10 случаев возможных нарушений антидопинговых правил», — цитирует представителя агентства ТАСС.

В апреле Российское антидопинговое агентство зафиксировало 8 подобных случаев, в марте — 12, в феврале — 3, в январе — 5. За прошлый год РУСАДА выявило 109 случаев нарушений антидопинговых правил.

Чаще всего в пробах спортсменов обнаруживаются анаболические стероиды, диуретики и маскирующие агенты, а также мельдоний.

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Источник: ТАСС
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РУСАДА
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