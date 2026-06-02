РУСАДА в мае выявило рост числа нарушений антидопинговых правил

В РУСАДА рассказали, сколько возможных нарушений антидопинговых правил было выявлено в мае.

«В мае РУСАДА выявлено 10 случаев возможных нарушений антидопинговых правил», — цитирует представителя агентства ТАСС.

В апреле Российское антидопинговое агентство зафиксировало 8 подобных случаев, в марте — 12, в феврале — 3, в январе — 5. За прошлый год РУСАДА выявило 109 случаев нарушений антидопинговых правил.

Чаще всего в пробах спортсменов обнаруживаются анаболические стероиды, диуретики и маскирующие агенты, а также мельдоний.

Подписывайся на канал «СЭ» в Max