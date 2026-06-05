Дегтярев назвал сроки восстановления РУСАДА в статусе

Министр спорта РФ Михаил Дегтярев заявил, что Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) будет восстановлено в статусе после завершения аудита Всемирного антидопингового агентства (ВАДА).

Исполком ВАДА в сентябре 2023 года оставил РУСАДА лишенным полноценного статуса из-за несоответствий государственного законодательства ВАДА. РУСАДА не согласилось, и дело передали в CAS.

«Я трижды встречался с гендиректором ВАДА Оливье Ниггли. Он говорит: «У вас законодательство не соответствует. Почему вы ничего не делаете?» И вот сейчас, в двадцатых числах июня, в Государственной думе будут приняты во втором и третьем чтении изменения в антидопинговый закон России, которые полностью соответствуют ВАДА. Ранее они прислали документ о соответствии и сказали, что, как только мы принимаем закон, они закрывают дела», — приводит РИА Новости слова Дегтярева.

По словам министра, следующим этапом станет приезд аудиторов ВАДА, которые должны посмотреть лабораторию и персонал.

«Это нам легче сделать, потому что мы полностью соответствуем стандартам. Они это признают. Надо только приехать, поставить галочки, ну и все, РУСАДА будет восстановлено», — добавил он.

В январе 2019 года эксперты ВАДА получили данные московской антидопинговой лаборатории. Россию обвинили в манипулировании базой данных, после чего последовало четырехлетнее отстранение от крупных международных турниров. CAS в декабре 2020-го сократил санкции до двух лет. Они завершились в декабре 2022 года, однако РУСАДА не было восстановлено в статусе автоматически.

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