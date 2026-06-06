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Допинг

6 июня, 10:39

В РУСАДА заявили о росте нарушений персоналом несовершеннолетних спортсменов

Сергей Ярошенко

Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) отметил увеличение количества расследований в отношении персонала несовершеннолетних атлетов, сообщает генеральный директор организации Вероника Логинова.

«Нами в 2026 году зафиксировано существенное увеличение количества открытых расследований в отношении персонала несовершеннолетних спортсменов. Если за весь 2025 год было открыто 9 подобных расследований, то за пять месяцев 2026 года уже 13», — цитирует Логинову ТАСС.

Ранее стало известно, что в мае РУСАДА выявило 10 случаев возможных нарушений антидопинговых правил.

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Источник: ТАСС
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Вероника Логинова
РУСАДА
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