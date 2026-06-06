В РУСАДА заявили о росте нарушений персоналом несовершеннолетних спортсменов

Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) отметил увеличение количества расследований в отношении персонала несовершеннолетних атлетов, сообщает генеральный директор организации Вероника Логинова.

«Нами в 2026 году зафиксировано существенное увеличение количества открытых расследований в отношении персонала несовершеннолетних спортсменов. Если за весь 2025 год было открыто 9 подобных расследований, то за пять месяцев 2026 года уже 13», — цитирует Логинову ТАСС.

Ранее стало известно, что в мае РУСАДА выявило 10 случаев возможных нарушений антидопинговых правил.