Госдума РФ привела антидопинговое законодательство в соответствие с кодексом ВАДА

Госдума РФ на пленарном заседании приняла во втором и третьем чтениях законопроект, который приводит российское антидопинговое законодательство в соответствие с международными стандартами, сообщает ТАСС.

Документ был внесен группой депутатов во главе с первым заместителем председателя комитета Госдумы РФ по физической культуре и спорту Дмитрием Свищевым. Изменения вносятся в закон «О физической культуре и спорте в Российской Федерации». Законопроект закрепляет статус Российского антидопингового агентства (РУСАДА) как субъекта физической культуры и спорта. Согласно документу, агентству необходимо стать подписавшейся стороной Всемирного антидопингового кодекса.

Кроме того, РУСАДА будет обязано размещать на своем сайте тексты антидопинговых правил и других документов, утвержденных Всемирным антидопинговым агентством (ВАДА) и международными антидопинговыми организациями.

Предотвращение допинга в спорте и борьба с ним будут осуществляться в соответствии с международными договорами РФ, Всемирным антидопинговым кодексом, антидопинговыми правилами международных антидопинговых организаций и общероссийскими антидопинговыми правилами.

Общероссийские антидопинговые правила должны содержать положения, обязательные для включения в соответствии с Всемирным антидопинговым кодексом. Общероссийские и региональные спортивные федерации, а также профессиональные спортивные лиги будут обязаны соблюдать антидопинговые правила.

Ранее ВАДА официально подтвердило соответствие антидопинговых поправок требованиям Всемирного антидопингового кодекса.

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