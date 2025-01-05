Названы 5 самых ожидаемых смартфонов 2025 года

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Эксперты составили топ-5 самых ожидаемых смартфонов 2025 года. Выглядит он так:

Google Pixel 10 Pro Samsung Galaxy S25 Google Pixel 9A One Plus 13 iPhone 17 Pro iPhone 17 теперь не отличить от Google Pixel

Составители списка объяснили сравнительно низкую позицию нового айфона «консервативностью» Apple — дескать, новые смартфоны компании попросту перестали удивлять. Впрочем, в комментариях многие заподозрили экспертов в обычной пристрастности.