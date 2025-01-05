Названы 5 самых ожидаемых смартфонов 2025 года
Эксперты составили топ-5 самых ожидаемых смартфонов 2025 года. Выглядит он так:
- Google Pixel 10 Pro
- Samsung Galaxy S25
- Google Pixel 9A
- One Plus 13
- iPhone 17 Pro
Составители списка объяснили сравнительно низкую позицию нового айфона «консервативностью» Apple — дескать, новые смартфоны компании попросту перестали удивлять. Впрочем, в комментариях многие заподозрили экспертов в обычной пристрастности.
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