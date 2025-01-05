Собрали все, что можно? В гибриде GTA и Genshin Impact будет можно летать на паутине

Появились первые подробности Ananta — амбициозной игры в духе GTA и Genshin Impact. Тестеры рассказали, что проект китайской NetEase Games уже сейчас буквально полнится механиками: перемещаться по местному городу можно как на угнанных машинах или в метро, так и на паутине, в духе Marvel's Spider-Man.

А в лучших традициях GTA: San Andreas в игру добавили детальную кастомизацию внешнего облика персонажа (сейчас их 12) и множество активностей и мини-игр. Есть и совсем необычные инновации — у NPC можно воровать смартфоны, содержание которых генерируется процедурно.

Впрочем, до готовности игре еще далеко — в тестовой версии не готовы гача-механики, а кат-сцены то и дело приводят к вылетам.