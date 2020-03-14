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Олег Матыцин: «Минспорта работает над регламентами, чтобы не сорвать все российские соревнования»

17:29

В субботу, 14 марта, министр спорта Российской Федерации Олег Матыцин совершил рабочую поездку в Екатеринбург и провел встречу с губернатором Свердловской области Евгением Куйвашевым. В рамках поездки поднимался вопрос о проведении соревнований на территории России в рамках ситуации с пандемией коронавируса COVID-2019. Из-за распространения вируса уже был отменен и перенесен ряд спортивных состязаний по всему миру.

— Мы должны соблюдать все рекомендации и предписания по минимизации рисков, связанных с этим вирусом, тем не менее, нельзя впадать в панику, — считает Матыцин. — Мы будем действовать по ситуации. В Министерстве создан оперативный штаб, мы взаимодействуем со всеми базами подготовки и спортивными федерациями.

Минспорт России работает над регламентами, чтобы не сорвать все российские соревнования. При этом мы не будем отменять международные турниры, пока такое решение не примут соответствующие международные федерации.

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