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Бивол — Альварес: где смотреть бой за титул чемпиона мира по версии WBA Super

В ночь с 7 на 8 мая Дмитрий Бивол проведет защиту титула чемпиона мира по версии WBA Super
Галина Глазко
Читать «СЭ» в
Дмитрий Бивол.
Фото Global Look Press

В ночь с 7 на 8 мая по московскому времени в Лас-Вегасе (штат Невада, США) на T-Mobile Arena пройдет бой за звание чемпиона мира в полутяжелом весе по версии WBA между Дмитрием Биволом (Россия) и Саулем «Канело» Альваресом (Мексика). Этот поединок станет главным событием боксерского вечера.

Бой Бивол — Альварес начнется ориентировочно в 06.00 по московскому времени. Прямую трансляцию покажет стриминговый сервис DAZN.

В своем крайнем поединке Канело победил техническим нокаутом американца Калеба Планта. Бой состоялся 6 ноября 2021 года. Бивол 11 декабря 2021 года единогласным решением судей победил соотечественника Умара Саламова.

Для россиянина это будет третья защита титула.

31-летний Бивол провел 19 поединков в профессиональном боксе, в которых одержал 19 побед (11 из них нокаутом). Рекорд 31-летнего Альвареса составляет 57 побед (39 — нокаутом), 1 поражение и 2 ничьи.

Бокс
Дмитрий Бивол
Сауль Альварес
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