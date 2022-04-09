Колонка промоутера Владимира Хрюнова — о плане Головкина на бой с Риота Муратой и лучшем завершении карьеры для казахстанца.

Геннадий Головкин вернулся на ринг спустя почти полтора года простоя. Вернулся триумфально с точки зрения результата: нокаутировал японца Риота Мурату на его же территории и объединил титулы чемпиона мира по трем версиям — WBA, IBF и IBO. Но сейчас общественность вынуждена обсуждать то, что Головкин не удивил. Многие поспешно отправляют казахстанца на покой. Но у Геннадия еще есть одно незавершенное дело по имени Сауль Альварес.

Владимир Хрюнов. Дарья Исаева, Фото «СЭ»

Головкин не удивил, но такой был план

Любители бокса привыкли видеть неудержимого Геннадия Головкина, который начинает рвать с места в карьер с первым ударом гонга. Такая напористость, действительно, долгое время являлась отличительной чертой GGG. В поединке с Муратой была совершенно другая тактика, и пугаться этого не стоит.

Головкин по-настоящему пропускал удары Мураты в первой половине боя, напугав всех зрителей. Непривычно было видеть и то, как Геннадий действовал вторым номером, предоставляя японцу слишком много простора для атак. Сейчас можно говорить, что Головкин уже не тот. Но лучше успокоиться и понять казахстанский план на бой.

Геннадий долго не дрался — с декабря 2020-го. Плюс в Японии сейчас трудности со въездом в страну. Головкин просто не мог приехать заранее и нормально подвести себя к поединку с Риотой.

Единственное, что мог Головкин — воспользоваться колоссальным опытом. Геннадий заметно экономил силы, потому что подготовка к бою оставляла желать лучшего. Конечно, делаем скидку на возраст и еще много факторов, которые повлияли на дыхалку и движение.

Принцип Головкина в Японии был прост: минимум движения — максимум продуктивности. Так что расстраиваться из-за его не самого яркого боя не стоит. Геннадий даже Мурате позволил столько, сколько было необходимо.

Мурата поддался хотелкам трибун, но не был готов умереть

Почти феноменальная активность Риота Мураты удивила многих, но только не угол Геннадия Головкина. Разговаривая с промоутером GGG Томом Леффлером до боя, мы сошлись во мнении, что японец будет действовать агрессивно с первых минут. Так что Головкин был готов к этому.

Мурату можно понять. Вокруг переполненные трибуны, которые хочется порадовать красивой победой. Думаю, Риота этим и руководствовался, когда летел вперед, а по итогу — растерял все силы.

Желание побить Геннадия было ненастоящим. Мурата просто не был готов умирать ради этой победы. А с Головкиным только так и нужно биться.

Геннадий Головкин в бою с Риота Муратой. Фото AFP

Головкина рано списывать со счетов. Ему снова нужен Канело

Геннадий Головкин не поразил, но показал, что способен продолжать биться на высоком уровне. Теперь он чемпион мира по трем версиям — это дорогого стоит. Но еще важнее — личное противостояние с Канело, где титулы и регалии отойдут на второй план.

У Альвареса впереди поединок с Дмитрием Биволом. Определяющий бой, который расскажет нам об амбициозных планах Канело перейти в более тяжелую весовую категорию. Мексиканец этим грезил, но ради Головкина он точно опустится на пару килограммов пониже.

Сауль Альварес. Фото Global Look Press

В третьей части противостояния с Канело Геннадий будет совершенно другим. Будет больше походить на себя прежнего, только в еще более опытной версии. И если уж говорить про завершение карьеры, то момента лучше третьего боя с Альваресом просто не придумаешь.