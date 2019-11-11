Олег Саитов, Алексей Тищенко, Рахим Чахкиев, Евгений Тищенко посетят чемпионат России

В Самаре стартовал мужской чемпионат России по боксу. Соревнования, которые продлятся до 16 ноября, проходят в десяти весовых категориях. За все время проведения турнир в качестве почетных гостей посетят шесть олимпийских чемпионов и три победителя чемпионатов мира.

За происходящем на ринге в Самаре будут наблюдать двукратные олимпийские чемпионы Олег Саитов и Алексей Тищенко, олимпийские чемпионы Егор Мехонцев, Евгений Тищенко, Рахим Чахкиев, Гайдарбек Гайдарбеков, серебряный призер Игр Нурмагомед Шановазов, двукратные чемпионы мира Раимкуль Малахбеков и Евгений Макаренко, чемпион мира Айрат Хаматов, а также победители Кубка мира Валерий Абаджан, Вячеслав Яковлев и Виталий Качановский.

Все эти спортсмены входят в Совет чемпионов Федерации бокса России и во время чемпионата страны будут участвовать в социальных акциях.

Именно по итогам национального чемпионата определится состав сборной России, который будет готовиться к квалификационному турниру к Олимпийским играм 2020 года. Также напомним, что от участия в турнире в Самаре были освобождены победители завершившегося в сентябре в Екатеринбурге чемпионата мира — Муслим Гаджимагомедов (до 91 кг), Глеб Бакши (до 75 кг) и Андрей Замковой (до 69 кг), а также бронзовый призер Максим Бабанин (свыше 91 кг).

Призовой фонд чемпионата России составляет 10 миллионов рублей, эти средства будут распределены на всех призеров турнира.