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Альварес получит около 30 миллионов долларов за бой с Ковалевым

21:26
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Мексиканский боксер Сауль Альварес получит порядка 30 миллионов долларов за бой с россиянином Сергеем Ковалевым. В команде Ковалева сообщили, что россиянин изначально «получит восьмизначный гонорар за бой», информирует ТАСС.

Ранее организаторы сообщили, что бой Ковалева и Альвареса состоится 2 ноября в США. На кону будет стоять принадлежащий россиянину титул чемпиона мира по версии Всемирной боксерской организации (WBO) в полутяжелом весе.

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