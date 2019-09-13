Альварес получит около 30 миллионов долларов за бой с Ковалевым

Мексиканский боксер Сауль Альварес получит порядка 30 миллионов долларов за бой с россиянином Сергеем Ковалевым. В команде Ковалева сообщили, что россиянин изначально «получит восьмизначный гонорар за бой», информирует ТАСС.

Ранее организаторы сообщили, что бой Ковалева и Альвареса состоится 2 ноября в США. На кону будет стоять принадлежащий россиянину титул чемпиона мира по версии Всемирной боксерской организации (WBO) в полутяжелом весе.