Сборная Италии победила Литву в отборе чемпионата мира-2027
Состоялись матчи второго тура квалификационного турнира чемпионата мира-2027 по баскетболу среди европейских команд.
Чемпионат мира-2027
Квалификационный турнир (Европа). Результаты матчей 30 ноября
Босния и Герцеговина — Сербия — 72:74
Испания — Грузия — 90:61
Португалия — Греция — 68:76
Украина — Дания — 88:71
Румыния — Черногория — 75:80
Исландия — Великобритания — 84:90
Литва — Италия — 81:82
Швейцария — Турция — 60:85
По две победы на старте отборочного турнира одержали команды Испании, Украины, Греции, Турции и Сербии.
Новости
10 сен 2023 17:52
11