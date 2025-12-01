Сборная Италии победила Литву в отборе чемпионата мира-2027

Состоялись матчи второго тура квалификационного турнира чемпионата мира-2027 по баскетболу среди европейских команд.

Чемпионат мира-2027

Квалификационный турнир (Европа). Результаты матчей 30 ноября

Босния и Герцеговина — Сербия — 72:74

Испания — Грузия — 90:61

Португалия — Греция — 68:76

Украина — Дания — 88:71

Румыния — Черногория — 75:80

Исландия — Великобритания — 84:90

Литва — Италия — 81:82

Швейцария — Турция — 60:85

По две победы на старте отборочного турнира одержали команды Испании, Украины, Греции, Турции и Сербии.