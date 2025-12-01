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1 декабря 2025, 02:07

Сборная Италии победила Литву в отборе чемпионата мира-2027

Павел Лопатко

Состоялись матчи второго тура квалификационного турнира чемпионата мира-2027 по баскетболу среди европейских команд.

Чемпионат мира-2027

Квалификационный турнир (Европа). Результаты матчей 30 ноября

Босния и Герцеговина — Сербия — 72:74
Испания — Грузия — 90:61
Португалия — Греция — 68:76
Украина — Дания — 88:71
Румыния — Черногория — 75:80
Исландия — Великобритания — 84:90
Литва — Италия — 81:82
Швейцария — Турция — 60:85

По две победы на старте отборочного турнира одержали команды Испании, Украины, Греции, Турции и Сербии.

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Сборная Италии по баскетболу
Сборная Литвы по баскетболу
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