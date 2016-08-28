20:12 | ОЛИМПИАДА — Рио-2016 — Водное поло

Анна Карнаух: "Когда был решающий бросок, судьи не заметили, что я чуть-чуть вышла из ворот"

0
0
0

Вратарь женской сборной России по водному поло Анна Карнаух призналась, что немного нарушила правила во время решающего броска сборной Венгрии в матче за третье место Олимпиады-2016. По словам спортсменки, она вышла из ворот, сократив угол обстрела, а судья этот момент не зафиксировал. Напомним, что тогда Карнаух удалось отбить бросок и в итоге россиянки завоевали бронзовые медали Игр в Рио-де-Жанейро.

У венгерок очень хорошо поставлен бросок, – сказала Карнаух. - Поэтому они и попадали. А когда была решающая попытка, судьи, видимо, не заметили, что я чуть-чуть вышла из ворот, и все получилось.

То есть вы нарушили правила?

Ну как нарушила… В водном поло всегда так: во время пенальти судья сначала стоит на линии ворот и смотрит, чтобы вратарь был "под штангой". Потом он отходит и дает свисток. У всех голкиперов есть пара секунд на то, чтобы выдвинуться и сократить угол обстрела. Вот я этим и воспользовалась. И слава Богу.

Интервью Карнаух

0
0
0


Материалы REN-TV

Скончалась знаменитая чемпионка по баскетболу, экс-ведущая РЕН ТВ и...

США могут лишиться Олимпиады из-за допингового скандала с Россией...

Савченко назвала "подлой пакостью" решение отстранить Россию от...

Китай может отказаться от Паралимпиады из-за отстранения российских...

Материалы других СМИ

КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий
Материалы других СМИ


Материалы других СМИ