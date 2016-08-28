Анна Карнаух: "Когда был решающий бросок, судьи не заметили, что я чуть-чуть вышла из ворот"

Вратарь женской сборной России по водному поло Анна Карнаух призналась, что немного нарушила правила во время решающего броска сборной Венгрии в матче за третье место Олимпиады-2016. По словам спортсменки, она вышла из ворот, сократив угол обстрела, а судья этот момент не зафиксировал. Напомним, что тогда Карнаух удалось отбить бросок и в итоге россиянки завоевали бронзовые медали Игр в Рио-де-Жанейро.

– У венгерок очень хорошо поставлен бросок, – сказала Карнаух. - Поэтому они и попадали. А когда была решающая попытка, судьи, видимо, не заметили, что я чуть-чуть вышла из ворот, и все получилось.

– То есть вы нарушили правила?

– Ну как нарушила… В водном поло всегда так: во время пенальти судья сначала стоит на линии ворот и смотрит, чтобы вратарь был "под штангой". Потом он отходит и дает свисток. У всех голкиперов есть пара секунд на то, чтобы выдвинуться и сократить угол обстрела. Вот я этим и воспользовалась. И слава Б огу.

Интервью Карнаух