13:47 | ОЛИМПИАДА — Рио-2016 — Синхронное плавание

Светлана Ромашина: "В образ русалок вжились достаточно легко"

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Пятикратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Светлана Ромашина отметила, что легко вжилась в образ русалки на Олимпиаде в Рио. По ее словам, эта программа была одной из самых сложных.  

- Программу про русалок предложили мы с Наташей (Ищенко). Очень переживали за образ, но вжились в него достаточно легко. Мы много времени проводим в воде, и чувствуем себя настоящими русалочками. Надеюсь программа удалась! Это одна из самых технически сложных программ. Не знаю, возможно ли сделать сложнее. (Любовь КОНЯЕВА)

 

 

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