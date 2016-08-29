Светлана Ромашина: "В образ русалок вжились достаточно легко"

Пятикратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Светлана Ромашина отметила, что легко вжилась в образ русалки на Олимпиаде в Рио. По ее словам, эта программа была одной из самых сложных.

- Программу про русалок предложили мы с Наташей (Ищенко). Очень переживали за образ, но вжились в него достаточно легко. Мы много времени проводим в воде, и чувствуем себя настоящими русалочками. Надеюсь программа удалась! Это одна из самых технически сложных программ. Не знаю, возможно ли сделать сложнее. (Любовь КОНЯЕВА)