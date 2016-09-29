Стефания Елфутина: "Цель завоевать олимпийскую медаль появилась в 13 лет"

Бронзовый призер Олимпийских игр-2016 в парусном спорте Стефания Елфутина подчеркнула в интервью "СЭ", что поставила себе цель завоевать медаль Олимпиады в 13 лет. Она отметила, что довольна бронзой.

– Когда в ваших целях появился пункт с олимпийской медалью? - вопрос Елфутиной.

– В 2010-м.

– Вам было 13.

– Да, я была совсем еще микро (смеется). Но заняв восьмое место на дебютном юношеском чемпионат мире, у меня перещелкнуло. Подумала: "Вау, хочу еще. Рио, Рио"! Конечно же, уже тогда мечтала о медали. Разве может устраивать одно участие?

Прогрессировала от года к году, но боялась, что к Бразилии не успею. Мне нужно было "расти" относительно не только себя, но и соперников. Они ведь тоже прогрессировали. И если бы я равнялась только на свой уровень, темпа набрать нужные кондиции к Играм-2016 не хватило бы.

Последние два года я целенаправленно шла к медали. А заключительный сезон и вовсе настраивала себя только на победу. Каждый день по 100 тысяч раз повторяла: "Я выиграю, я выиграю". Не получилось. Но и бронзе, говоря честно, очень рада. (Владимир ИВАНОВ)

Полностью интервью Елфутиной