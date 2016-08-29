Виктория Жилинскайте: "Ажиотаж во время мартовского олимпийского отбора впечатлял"

Левая полусредняя женской сборной России по гандболу, олимпийская чемпионка Виктория Жилинскайте подчеркнула, что гандбол еще перед Олимпийскими играми-2016 начал набирать популярность в нашей стране. По словам спортсменки, в Рио царила особенная атмосфера, которая помогала им настраиваться на матчи.

– У вас есть надежда, что гандбол наберет популярность после вашего успеха?

– По моим наблюдениям, он и перед Рио стал в нашей стране более заметным видом спорта, - цитируют "Известия" Жилинскайте. - По крайней мере ажиотаж во время мартовского олимпийского отбора в Астрахани впечатлял. И внимание первых лиц российского спорта было в Рио уже иным. В Лондоне мы были где-то на последних ролях в плане внимания к нам – практически не встречались ни с руководителями Министерства спорта, ни с руководством ОКР. В Рио же к нам постоянно приезжал Александр Жуков, он же присутствовал и на матчах, включая финал. В Олимпийскую деревню к нам приезжал батюшка, духовник всей делегации, который зашел к нам буквально в день первого матча в групповом турнире, и затем не раз посещал наши игры, сидел на трибуне с президентом федерации Сергеем Шишкаревым. Все эти на первый взгляд незначительные моменты сложились воедино, в результате чего атмосфера в команде с самого начала была какая-то особенная, что позволяло вытаскивать непростые игры как в группе, так и в полуфинале с финалом.