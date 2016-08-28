Екатерина Ильина: "Мы доказали всем, что наш гандбол жив"

Игрок сборной России по гандболу Екатерина Ильина, ставшая олимпийской чемпионкой на Играх в Рио, отметила, что она спокойно относится к высоким зарплатам футболистов. По ее словам, популярность этого вида спорта гораздо выше.

- А не грызет то, что вы зарабатываете в десятки раз меньше, чем российские футболисты,которые ничего на международной арене не выигрывают?

- Лично я совершенно спокойно отношусь к зарплатам других людей. В футболе все устроено по-другому. Если брать не конкретно Ростов, а в целом, то они намного более популярны – по сравнению с гандболом небо и земля. Интересно, как будет теперь.

– А как теперь ощущения у вас самой?

- Еще не осознаю! Такое ощущение, что это был какой-то красивый, чудесный сон, сказка. На следующий день не проснулась с мыслью: "Я – олимпийская чемпионка". Задумалась об этом только когда посыпались поздравления.

- То есть одуванчиков на вершине, как и Трефилов, тоже неуглядели?

- Нет! (Смеется.) Подходили с девчонками друг к другу:"Ощущаешь, что ты – олимпийская чемпионка". И все моталиголовами, не могли переварить. Для меня это вообще была мечта всей моей жизни. Только когда до Москвы долетели,чуть-чуть начала понимать. За день побывали и на телевидении, и на радио, дали пресс-конференцию. Для меня это что-то совсем новое. Выходишь на улицы Москвы, огромного города,где всем, казалось бы, не до тебя, и слышишь: "Это вы гандболистки? Мы за вас так болели!" Это безумно приятно. Мы доказали всем, что наш гандбол жив. И не менее интересен, чем другиеигровые виды спорта.