АОК просит удалить информацию о делах в отношении 9 спортсменов, сделавших себе поддельные аккредитации

Австралийский олимпийский комитет (АОК) призвал бразильские власти удалить всю информацию об уголовных делах против девяти спортсменов из Австралии, которые попали на 1/2 финала баскетбольного турнира на Олимпийских играх-2016 по поддельным аккредитациям. Сегодня появилась информация, что австралийцы, среди которых оказались представители велоспорта, гребли и регби два дня назад были доставлены в полицейский участок неподалеку от Олимпийского парка и допрошены. По мнению АОК, спортсмены оказались в сложной ситуации в связи с нехваткой билетов, поэтому пошли на преступление. Нарушителям закона грозило тюремное заключение сроком до пяти лет, но АОК заплатил штраф в размере 2780 евро за каждого, после чего спортсменов отпустили. Также Австралийский олимпийский комитет хочет, чтобы записи о возбуждении дел на спортсменов были удалены.