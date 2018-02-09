10:58 | ОЛИМПИАДА — Пхенчхан-2018 — Конькобежный спорт

Лидия Скобликова: "Российские спортсмены обозлятся и еще лучше выступят на Олимпиаде"

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Шестикратная олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Лидия Скобликова уверена, что росссийские спортсмены смогут успешно выступить на Олимпиаде-2018 за счет спортивной злости. На основании решения МОК ряд атлетов из России не получили допуск на Игры, а 168 допущенных выступят под олимпийским флагом из-за дисквалификации ОКР.

- Мне удалось участвовать в трех Олимпиадах, выигрывать. А есть спортсмены, которые всего раз в жизни участвуют, десять лет готовятся. Для многих спортсменов этот период подготовки к Олимпийским играм - часть жизни. Я думаю, что эти люди, можно так по-русски сказать, обозлятся и еще лучше выступят на соревнованиях, это придаст им силы, - цитирует ТАСС Скобликову. - Я поддерживаю тех, кто участвует там, пускай они попробуют свои силы.

Олимпийский календарь //
Медальный зачет Олимпиады-2018

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/4943449

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Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (7)
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Max2015

Вот Миша Коляда как здорово обозлился уже...

11:33

shur

Джон....Сильвер В СССР так бы было, но не в путинской России._____________ Вот Это.

11:26

Джон....Сильвер

shur - Агитация чего? Клоунады, которая будет 18 марта?

11:21

shur

Джон....Сильвер______________ Вроде бы, предвыборная агитация еще не началась

11:18

Джон....Сильвер

В СССР так бы было, но не в путинской России.

11:14

эстонский армеец

Последние слова самые верные - "пусть попробуют свои силы" - это и будет результат такой сборной России.

11:09

HarryAngel

ага, обозлятся... как начнут их "допинг-ахицеры" с тренировок дергать, так коньки грызть начнут. от бессилия и обиды. Великая страна и великим президентом за ними!

11:06

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