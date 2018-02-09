Лидия Скобликова: "Российские спортсмены обозлятся и еще лучше выступят на Олимпиаде"

Шестикратная олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Лидия Скобликова уверена, что росссийские спортсмены смогут успешно выступить на Олимпиаде-2018 за счет спортивной злости. На основании решения МОК ряд атлетов из России не получили допуск на Игры, а 168 допущенных выступят под олимпийским флагом из-за дисквалификации ОКР.
- Мне удалось участвовать в трех Олимпиадах, выигрывать. А есть спортсмены, которые всего раз в жизни участвуют, десять лет готовятся. Для многих спортсменов этот период подготовки к Олимпийским играм - часть жизни. Я думаю, что эти люди, можно так по-русски сказать, обозлятся и еще лучше выступят на соревнованиях, это придаст им силы, - цитирует ТАСС Скобликову. - Я поддерживаю тех, кто участвует там, пускай они попробуют свои силы.
Max2015
Вот Миша Коляда как здорово обозлился уже...
11:33
shur
Джон....Сильвер В СССР так бы было, но не в путинской России._____________ Вот Это.
11:26
Джон....Сильвер
shur - Агитация чего? Клоунады, которая будет 18 марта?
11:21
shur
Джон....Сильвер______________ Вроде бы, предвыборная агитация еще не началась
11:18
Джон....Сильвер
В СССР так бы было, но не в путинской России.
11:14
эстонский армеец
Последние слова самые верные - "пусть попробуют свои силы" - это и будет результат такой сборной России.
11:09
HarryAngel
ага, обозлятся... как начнут их "допинг-ахицеры" с тренировок дергать, так коньки грызть начнут. от бессилия и обиды. Великая страна и великим президентом за ними!
11:06