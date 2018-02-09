Лидия Скобликова: "Российские спортсмены обозлятся и еще лучше выступят на Олимпиаде"

Шестикратная олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Лидия Скобликова уверена, что росссийские спортсмены смогут успешно выступить на Олимпиаде-2018 за счет спортивной злости. На основании решения МОК ряд атлетов из России не получили допуск на Игры, а 168 допущенных выступят под олимпийским флагом из-за дисквалификации ОКР.

- Мне удалось участвовать в трех Олимпиадах, выигрывать. А есть спортсмены, которые всего раз в жизни участвуют, десять лет готовятся. Для многих спортсменов этот период подготовки к Олимпийским играм - часть жизни. Я думаю, что эти люди, можно так по-русски сказать, обозлятся и еще лучше выступят на соревнованиях, это придаст им силы, - цитирует ТАСС Скобликову. - Я поддерживаю тех, кто участвует там, пускай они попробуют свои силы.

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