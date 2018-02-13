Йоханнес Клебо: "Большунов начал рывок мощно, но я сделал ставку на создание отрыва"

Норвежский лыжник Йоханнес Клебо выразил радость по поводу победы в спринте классическим стилем на Олимпиаде в Пхенчхане. Третье место в этой дисциплине занял россиянин Александр Большунов.
– Большунов начал рывок очень мощно, но мой план состоял в том, чтобы создать отрыв, – цитирует NRK Клебо. – Когда все получается, испытываешь невероятные чувства. Дальше – дело техники. Важно было просто удержаться, когда понимаешь, что победа в кармане.
Я очень хотел проявить себя, но испытывал большое давление. Спасибо семье и близким – они помогли мне справиться. Минувшая неделя была очень тяжелой. Я пытался сосредоточиться на своей работе, но каждый день просыпался с тревожными чувствами и проверял, каково мое самочувствие, как ведет себя организм. В таком состоянии тяжело выспаться.
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Вы вкурсе что теперь что бы привести тело в порядок и подкачаться не обязательно ходить в тренажорку.Нeдaвнo нaткнулcя на блoг чувака кoторый нaкaчал тeлo домa с помощью специального поясa, я решил попробовать и уже через неделю увидел результат, а через две убрал пивной живот и пpоявился преcc, подкaчaл pуки и cпину.Тeперь жeнa тожe зaхoтeлa попpoбовать увидeв мой peзультат. Вот тот блог--- http://krati.co/blog
00:14
rusfed 2.0
Клабо стал самым молодым лыжником-победителем Олимпиады
23:23 13 февраля
seny18
Мальчик...А ты не астматик часом?
21:22 13 февраля
sergs1
psv57, мнение эксперта)))
21:01 13 февраля
AndreyIvanovich
rusfed 2.0+++ На этой трассе Нортуг бы ему проиграл ,а в целом он никогда не будет как Нортуг, у него совершенно другие физические возможности и до Нортуга Клэбо не дотянутся. Новый Нортуг-это больше Устюгов, чем Клепа
20:48 13 февраля
rusfed 2.0
Уникум. Но пока еще не Нуртуг
20:23 13 февраля
psv57
после эфедринчика действительно трудно спать
20:18 13 февраля