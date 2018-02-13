Йоханнес Клебо: "Большунов начал рывок мощно, но я сделал ставку на создание отрыва"

Норвежский лыжник Йоханнес Клебо выразил радость по поводу победы в спринте классическим стилем на Олимпиаде в Пхенчхане. Третье место в этой дисциплине занял россиянин Александр Большунов.

– Большунов начал рывок очень мощно, но мой план состоял в том, чтобы создать отрыв, – цитирует NRK Клебо. – Когда все получается, испытываешь невероятные чувства. Дальше – дело техники. Важно было просто удержаться, когда понимаешь, что победа в кармане.

Я очень хотел проявить себя, но испытывал большое давление. Спасибо семье и близким – они помогли мне справиться. Минувшая неделя была очень тяжелой. Я пытался сосредоточиться на своей работе, но каждый день просыпался с тревожными чувствами и проверял, каково мое самочувствие, как ведет себя организм. В таком состоянии тяжело выспаться.

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