09:06 | ОЛИМПИАДА — Пхенчхан-2018 — Скелетон

Никита Трегубов: "Американцы и британцы не здороваются, ну и пошли они"

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Российский скелетонист Никита Трегубов отметил, что он не общается со спортсменами из США и Великобритании. По его словам, это связано с вопросами политики. 

 
Никита ТРЕГУБОВ.Никита Трегубов: "Американцы с нами не здороваются. Да и пошли они в ж..!"

- С Дукурсами здороваетесь?

- Да. Общаемся.

- А есть нерукопожатные спортсмены?

- Американцы. Они со мной не здороваются, а я с ними. Ничего страшного. А, и еще британцы. Почему? Не знаю. Мне вообще по фигу. Не здороваются, ну и пошли в ж...

- А канадцы?

- С ними вот все хорошо.

- Может, дорогу американцам когда-то перешли?

- Не было ничего такого. Просто они политически против нас настроены. Юниоры здоровались, а вот эти, на Кубке мира – нет. Ну и ладно. Мне без разницы. (Владимир ИВАНОВ)

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КОММЕНТАРИИ (5)
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Mao11

Это всё устроил МОК и ВАДА своими абсолютно некоррумпированными и объединяющими весь мир решениями и наши чудные неподкупные чиновники это сглотнули и открыли рот для продолжения.

11:19

kartosha

В ЖОПУ!Это по-американски!Они любят в жопу!ЛГБТ...е БИТЕ ИХ РЕБЯТА!

10:43

Курдин

в жопу - это мягко сказано. наверняка про себя другое произнес

10:07

Bask71

Пропаганда делает своё дело. Им вбили в бошки, что они лучшие, а мы второй сорт...

09:34

ol69312

в жопу это им понравица! а и пусть идут

09:24

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