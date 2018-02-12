Никита Трегубов: "Американцы и британцы не здороваются, ну и пошли они"

Российский скелетонист Никита Трегубов отметил, что он не общается со спортсменами из США и Великобритании. По его словам, это связано с вопросами политики.

- С Дукурсами здороваетесь?

- Да. Общаемся.

- А есть нерукопожатные спортсмены?

- Американцы. Они со мной не здороваются, а я с ними. Ничего страшного. А, и еще британцы. Почему? Не знаю. Мне вообще по фигу. Не здороваются, ну и пошли в ж...

- А канадцы?

- С ними вот все хорошо.

- Может, дорогу американцам когда-то перешли?

- Не было ничего такого. Просто они политически против нас настроены. Юниоры здоровались, а вот эти, на Кубке мира – нет. Ну и ладно. Мне без разницы. (Владимир ИВАНОВ)