Никита Трегубов: "Американцы и британцы не здороваются, ну и пошли они"

Российский скелетонист Никита Трегубов отметил, что он не общается со спортсменами из США и Великобритании. По его словам, это связано с вопросами политики.
- С Дукурсами здороваетесь?
- Да. Общаемся.
- А есть нерукопожатные спортсмены?
- Американцы. Они со мной не здороваются, а я с ними. Ничего страшного. А, и еще британцы. Почему? Не знаю. Мне вообще по фигу. Не здороваются, ну и пошли в ж...
- А канадцы?
- С ними вот все хорошо.
- Может, дорогу американцам когда-то перешли?
- Не было ничего такого. Просто они политически против нас настроены. Юниоры здоровались, а вот эти, на Кубке мира – нет. Ну и ладно. Мне без разницы. (Владимир ИВАНОВ)
Mao11
Это всё устроил МОК и ВАДА своими абсолютно некоррумпированными и объединяющими весь мир решениями и наши чудные неподкупные чиновники это сглотнули и открыли рот для продолжения.
11:19
kartosha
В ЖОПУ!Это по-американски!Они любят в жопу!ЛГБТ...е БИТЕ ИХ РЕБЯТА!
10:43
Курдин
в жопу - это мягко сказано. наверняка про себя другое произнес
10:07
Bask71
Пропаганда делает своё дело. Им вбили в бошки, что они лучшие, а мы второй сорт...
09:34
ol69312
в жопу это им понравица! а и пусть идут
09:24