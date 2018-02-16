Дукурс в третьей попытке обогнал Трегубова

Российский скелетонист Никита Трегубов опустился на четвертое место после третьей попытки на Олимпиаде в Пхенчхане. Трегубов был вторым после второй попытки, однако его обошли Мартин Дукурс и Дом Парсонс.

Скелетон

Пхенчхан (Корея)

XXIII Олимпийские зимние игры

Мужчины

3-й заезд

1. Юн Сун Бин (Корея) - 2.30,53 (50.28 + 50.07 + 50,18)

2. Мартин Дукурс (Латвия) - 2.31,55 (50.85 + 50.38 + 50,32)

3. Доминик Парсонс (Великобритания) - 2,31,59 (50.85 + 50.41 + 50,33)

4. Никита ТРЕГУБОВ (Россия) - 2.31,62 (50.59 + 50.50 + 50,53)

5. Томас Дукурс (Латвия) - 2.32,11 (50.88 + 50.58 + 50,65)

6. Ким Джи Су (Корея) - 2.32,17 (50.80 + 50.86 + 50,51)

16. Владислав МАРЧЕНКОВ (Россия) - 2.33,81 (51.27 + 51.49 + 51,05)