Два швейцарских фристайлиста заразились норовирусом

Два швейцарских фристайлиста стали первыми спортсменами, заразившимися норовирусом на Олимпиаде в Пхенчхане. Как сообщает Reuters, одним из заразившихся стал чемпион мира 2015 года Фабиан Бош, а имя второго не называется, поскольку его родственники еще не проинформированы об этом.

Обоих заразившихся отделили от команды, чтобы они не распространили вирус, который ходит по региону с начала Олимпиады и охватил уже более 200 человек. Большинство пострадавших – сотрудники службы безопасности и персонал. До сего момента среди спортсменов случаев заболевания не было.

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