Сергей Пархоменко: "Иностранные спортсмены и тренеры нас поддерживают"

Генеральный секретарь Федерации бобслея России Сергей Пархоменко отметил, что иностранные спортсмены поддерживают россиян на Олимпиаде в Пхенчхане. По его словам, повышенное внимание есть со стороны СМИ.

– Пристальное внимание, возможно, есть со стороны прессы, – цитирует ТАСС Пархоменко. – Спортсмены, тренеры и судейские бригады – все нас поддерживают и понимают, что это больше политическая история. Мы ехали сюда с мыслью, что больше придется ловить косые взгляды, но нас все поддерживают.

Что касается бобслея, то по трассе ходят журналисты и снимают все, начиная от выгрузки бобов из контейнеров и заканчивая тренировками. Мы видим более пристальное внимание со стороны западных СМИ к нашим спортсменам. Но никаких инцидентов не было.