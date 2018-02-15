Шиффрин стала двукратной олимпийской чемпионкой, победив в гигантском слаломе

Американка Микаела Шиффрин выиграла соревнования в гигантском слаломе на Олимпиаде в Пхенчхане и стала двукратной олимпийской чемпионкой: в Сочи она победила в слаломе. Россиянка Анастасия Силантьева показала 30-й результат.

Олимпиада-2018

Горные лыжи

Женщины

Гигантский слалом

1. Микаела Шиффрин (США) – 2.20,02 (1.10,82 + 1.09,20)

2. Рагнхиль Мовинкель (Норвегия) – 2.20,41 (1.11,17 + 1.09,24)

3. Федерика Бриньоне (Италия) – 2.20,48 (1.10,91 + 1.09,57)

4. Виктория Ребенсбург (Германия) – 2.20,60 (1.11,45 + 1.09,15)

5. Марта Бассино (Италия) – 2.20,69 (1.11,11 + 1.09,50)

6. Фрида Хансдоттер (Швеция) – 2.21,05 (1.11,32 + 1.09,73)

30. Анастасия СИЛАНТЬЕВА (Россия) – 2.27,95 (1.15,67 + 1.12,28)

Олимпийский календарь // Медальный зачет Олимпиады-2018