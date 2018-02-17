Линдси Вонн: "Хотела бы, чтобы дедушка был со мной. Катаюсь с его прахом"

Знаменитая американская горнолыжница Линдси Вонн, ставшая шестой в супергиганте на Олимпиаде в Пхенчхане, рассказала о связи с умершим дедушкой и планах на будущее.

"По крайней мере, я не четвертая. По мне лучше быть шестой, чем занять четвертое место, – сказала Вонн. – Я вернулась на Олимпиаду восемь лет спустя. За эти годы много чего произошло. Было так много травм. Но я здесь, и я здорова. У меня впереди еще две гонки. Надеюсь, они сложатся лучше".

"Я катаюсь для дедушки. Он вдохновлял меня всю жизнь, мне тяжело, что его нет здесь со мной. Я бы хотела, чтобы был. Катаюсь с его прахом. И хотела выиграть для него, - добавила американка. - Почему я посмотрела на небо после спуска? Дедушка же должен был помогать мне. И я спросила: "Что случилось, дед?" Почему мы не выступили лучше?"

"Будет ли Пхенчхан моей последней Олимпиадой? Скорее всего, да. Я люблю лыжи и хотела бы кататься вечно. Но, к сожалению, мое тело не терминатор. Я не могу вынести все то, что на меня свалилось. Посмотрим, как сложится, но на 99 процентов – это моя последняя Олимпиада", - заявила Вонн. (Олимпийская информационная система)