Рамзан Кадыров – Емельяненко: "Федор, вы неправы! Русские богатыри так не поступают"

Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров ответил на своей странице в Instagram президенту Союза ММА России Федору Емельяненко. Ранее Емельяненко раскритиковал турнир по смешанным единоборствам в Грозном, в рамках которого были проведены показательные бои с участием детей Кадырова.

– Я с пониманием отнесся бы к ответам и реакции Федора Емельяненко на показательное выступление мальчиков в ходе турнира Grand Prix Akhmat-2016, если бы он начал, сказав доброе слово о турнире и его значении, – написал Кадыров. – Как русский богатырь и патриот поздравил бы Чечню с праздниками, отметил бы факт розыгрыша первого пояса ММА, хотя бы раз приехал в Чечню, посмотрел, как мы проводим турниры и развиваем спорт. А так его заявления вызывают ряд вопросов. Странно выглядит и резонанс, провоцируемый Федором, ибо каждый обязан начинать с себя и семьи. Это касается и близких. Но выставлять фото чужих детей, и провоцировать под ним нелестные комментарии, есть прямое нарушение этики и морали. Мы в Чечне используем все формы и методы для выполнения поручения Руководства России, активно приобщаем детей и молодёжь к спорту. В Чечне нет детдомов, приютов, беспризорных детей. Нет преступлений против детей или это большая редкость. Нигде не ведется такая комплексная работа по защите прав детей, как в Чечне. Почему именно показательный поединок, в форме детской игры, воспринят как ужас, а не то, что война унесла жизни 13987 детей, погибли сотни тысячи человек, пять тысячи человек пропали без вести, разрушены до основания Грозный и вся Чечня. Говорили вы про ужас, когда все это происходило? Стоит даже чихнуть, начинаются сказки про налоги. Мы также платим налоги, поставляем лучшую в мире нефть, газ! А дотации получаем, как и многие регионы. Мы с детства растим патриотов и защитников России. Федор, вы неправы! Русские богатыри так не поступают!