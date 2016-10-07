Рамзан Кадыров – Емельяненко: "Федор, вы неправы! Русские богатыри так не поступают"

Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров ответил на своей странице в Instagram президенту Союза ММА России Федору Емельяненко. Ранее Емельяненко раскритиковал турнир по смешанным единоборствам в Грозном, в рамках которого были проведены показательные бои с участием детей Кадырова.
– Я с пониманием отнесся бы к ответам и реакции Федора Емельяненко на показательное выступление мальчиков в ходе турнира Grand Prix Akhmat-2016, если бы он начал, сказав доброе слово о турнире и его значении, – написал Кадыров. – Как русский богатырь и патриот поздравил бы Чечню с праздниками, отметил бы факт розыгрыша первого пояса ММА, хотя бы раз приехал в Чечню, посмотрел, как мы проводим турниры и развиваем спорт. А так его заявления вызывают ряд вопросов. Странно выглядит и резонанс, провоцируемый Федором, ибо каждый обязан начинать с себя и семьи. Это касается и близких. Но выставлять фото чужих детей, и провоцировать под ним нелестные комментарии, есть прямое нарушение этики и морали. Мы в Чечне используем все формы и методы для выполнения поручения Руководства России, активно приобщаем детей и молодёжь к спорту. В Чечне нет детдомов, приютов, беспризорных детей. Нет преступлений против детей или это большая редкость. Нигде не ведется такая комплексная работа по защите прав детей, как в Чечне. Почему именно показательный поединок, в форме детской игры, воспринят как ужас, а не то, что война унесла жизни 13987 детей, погибли сотни тысячи человек, пять тысячи человек пропали без вести, разрушены до основания Грозный и вся Чечня. Говорили вы про ужас, когда все это происходило? Стоит даже чихнуть, начинаются сказки про налоги. Мы также платим налоги, поставляем лучшую в мире нефть, газ! А дотации получаем, как и многие регионы. Мы с детства растим патриотов и защитников России. Федор, вы неправы! Русские богатыри так не поступают!
Руководство страны ставит перед обществом, властью и СМИ задачу заниматься вопросами патриотического и духовно-нравственного воспитания подрастающего поколения, пропагандировать здоровый образ жизни, высокую нравственность, духовность. Это основа стабильности и могущества страны. Ситуация вызывает тревогу. Только в первом полугодии против детей совершено 50256 преступлений, включая убийства и насильственные действия сексуального характера. Никто за нас не решит проблему, если каждый не поймёт свою ответственность перед будущим. Но нередко те, кто в этом должны показывать пример, занимают странную позицию. Я с пониманием отнёсся бы к ответам и реакции Фёдора Емельяненко на показательное выступление мальчиков в ходе турнира Grand Prix Akhmat-2016, если бы он начал, сказав доброе слово о турнире и его значении. Как русский богатырь и патриот поздравил бы Чечню с праздниками, отметил бы факт розыгрыша первого пояса ММА, хотя бы раз приехал в Чечню, посмотрел, как мы проводим турниры и развиваем спорт. А так его заявления вызывают ряд вопросов. Странно выглядит и резонанс, провоцируемый Фёдором, ибо каждый обязан начинать с себя и семьи. Это касается и близких. Но выставлять фото чужих детей, и провоцировать под ним нелестные комментарии, есть прямое нарушение этики и морали. Мы в Чечне используем все формы и методы для выполнения поручения Руководства России, активно приобщаем детей и молодёжь к спорту. В Чечне нет детдомов, приютов, беспризорных детей. Нет преступлений против детей или это большая редкость. Нигде не ведётся такая комплексная работа по защите прав детей, как в Чечне. Почему именно показательный поединок, в форме детской игры, воспринят как ужас, а не то, что война унесла жизни 13987 детей, погибли сотни тысячи человек, пять тысячи человек пропали без вести, разрушены до основания Грозный и вся Чечня. Говорили вы про ужас, когда всё это происходило? Стоит даже чихнуть, начинаются сказки про налоги. Мы также платим налоги, поставляем лучшую в мире нефть, газ! А дотации получаем, как и многие регионы. Мы с детства растим патриотов и защитников России. Фёдор, вы неправы! Русские богатыри так не поступают! #Кадыров #Россия #Чечня
Спартач и че?
может лучше экономику будем развивать, образование, науку. так нет же надо спорт он же дешевле всего и мозгов не надо.я люблю спорт ,но это хобби а не цель жизни у большинства нормальных людей.бахвальство тщеславие кадырова разражает. если не воспользоваться википедией я никогда не узнаю кто сейчас глава якутии,тоже национальной республики не в пример больше чечни. всего то 1.5 миллиона чеченцев и 145 миллионов россиян а столько спеси восхваления себя среди других. претворная ассоциация себя с Россией державой силой и т.д. меняется жесткой национальной риторикой ,традициями средневекового кавказа как только их в чем то там уличили заподозрили указали что так не правильно не нормально среди цивилизованных людей.
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