06:33 | ЕДИНОБОРСТВА / ММА — ММА

Шлеменко проиграл Мусаси в Bellator

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Российский боец ММА Александр Шлеменко уступил голландцу Гергарду Мусаси в рамках турнира Bellator 185. Поединок в средней весовой категории состоялся в Анкасвилле (США).

Бойцы провели три раунда, после которых судьи приняли решение отдать победу Мусаси. Каждый из арбитров выставил счет 29:28 в пользу голландца. Спорный вердикт болельщики встретили свистом.

Отметим, для Шлеменко это поражение стало 10-м в ММА. Всего на его счету 56 побед. Мусаси провел 51-й поединок, в которых выиграл 43 раза.

Трансляция боя Шлеменко - Мусаси

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Материалы других СМИ
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КОММЕНТАРИИ (12)
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морпех

Бек_07_15_65 Первый раунд не смотрел.////Ну в первом почти без вариантов - за Мусаси...во втором - скорей да,чем нет...увы...Только третий однозначно за Шлеменко!Мне интересно,почему бы по 5 - балльной системе,например,не оценивать раунды?

06:48

морпех

Agloblia 86 судьи как всегда в америке(((( надо досрочно только побеждать 06:37////Нет!Можно просто провести 2 раунда,как 3 - ий! - например во втором просто выиграть!

06:45

морпех

Опять же...как в одну калитку?2 раунда были равные?Опять же,100 % выигрыша во втором раунде уж точно е было(в первом - тем более)...А почему тренер сказал во втором перерыве"1 за Мусаси,2 - ой - за тобой - мне непонятно...вместо добивания в 3 - м,Шлеменко сделал всё правильно,поверив тренеру и спокойно доведя 3 - ий раунд до победы!А так,в общем,конечно наш выиграл!...однако считают по раундам,что неправильно...

06:44

Бек_07_15_65

Первый раунд не смотрел. По мне второй близкий за Мусаси, а третий доминирующий за Шлеменко. Если бы бой был на 5 раундов, Шторм бы удосрочил. Но как я понял, первый раунд все отдали Мусаси, так что тут счёт закономерен, но не отражает происходящего в клетке и расстановку сил

06:42

Agloblia 86

добить надо было одноглазого

06:42

maxcds

*Шлеменко, конечно же

06:41

maxcds

И да! Заголовок смените. Штеменко выиграл бой. В данном случае решение судей эти же судьи могут засунуть себе в одно место.

06:41

maxcds

Саня, сегодня ты был сильнее. Это все видели. Надеюсь ты с достоинством перенесешь это позорнейшее решение иуд. Зал - молодец. Людей не обманешь.

06:39

Dax222

Санях красавчик. Выйграл в одну калитку! Но на добыл добивать, судьи как всегда скоты продажные! Позор!

06:39

Kanidzha

Судьи явно политизированы,конечно же Саня выиграл!

06:38

Agloblia 86

судьи как всегда в америке(((( надо досрочно только побеждать

06:37

Митяй Антибомж

Булщит

06:36