Шлеменко проиграл Мусаси в Bellator

Российский боец ММА Александр Шлеменко уступил голландцу Гергарду Мусаси в рамках турнира Bellator 185. Поединок в средней весовой категории состоялся в Анкасвилле (США).

Бойцы провели три раунда, после которых судьи приняли решение отдать победу Мусаси. Каждый из арбитров выставил счет 29:28 в пользу голландца. Спорный вердикт болельщики встретили свистом.

Отметим, для Шлеменко это поражение стало 10-м в ММА. Всего на его счету 56 побед. Мусаси провел 51-й поединок, в которых выиграл 43 раза.

Трансляция боя Шлеменко - Мусаси