Шлеменко проиграл Мусаси в Bellator

Российский боец ММА Александр Шлеменко уступил голландцу Гергарду Мусаси в рамках турнира Bellator 185. Поединок в средней весовой категории состоялся в Анкасвилле (США).
Бойцы провели три раунда, после которых судьи приняли решение отдать победу Мусаси. Каждый из арбитров выставил счет 29:28 в пользу голландца. Спорный вердикт болельщики встретили свистом.
Отметим, для Шлеменко это поражение стало 10-м в ММА. Всего на его счету 56 побед. Мусаси провел 51-й поединок, в которых выиграл 43 раза.
морпех
Бек_07_15_65 Первый раунд не смотрел.////Ну в первом почти без вариантов - за Мусаси...во втором - скорей да,чем нет...увы...Только третий однозначно за Шлеменко!Мне интересно,почему бы по 5 - балльной системе,например,не оценивать раунды?
06:48
морпех
Agloblia 86 судьи как всегда в америке(((( надо досрочно только побеждать 06:37////Нет!Можно просто провести 2 раунда,как 3 - ий! - например во втором просто выиграть!
06:45
морпех
Опять же...как в одну калитку?2 раунда были равные?Опять же,100 % выигрыша во втором раунде уж точно е было(в первом - тем более)...А почему тренер сказал во втором перерыве"1 за Мусаси,2 - ой - за тобой - мне непонятно...вместо добивания в 3 - м,Шлеменко сделал всё правильно,поверив тренеру и спокойно доведя 3 - ий раунд до победы!А так,в общем,конечно наш выиграл!...однако считают по раундам,что неправильно...
06:44
Бек_07_15_65
Первый раунд не смотрел. По мне второй близкий за Мусаси, а третий доминирующий за Шлеменко. Если бы бой был на 5 раундов, Шторм бы удосрочил. Но как я понял, первый раунд все отдали Мусаси, так что тут счёт закономерен, но не отражает происходящего в клетке и расстановку сил
06:42
Agloblia 86
добить надо было одноглазого
06:42
maxcds
*Шлеменко, конечно же
06:41
maxcds
И да! Заголовок смените. Штеменко выиграл бой. В данном случае решение судей эти же судьи могут засунуть себе в одно место.
06:41
maxcds
Саня, сегодня ты был сильнее. Это все видели. Надеюсь ты с достоинством перенесешь это позорнейшее решение иуд. Зал - молодец. Людей не обманешь.
06:39
Dax222
Санях красавчик. Выйграл в одну калитку! Но на добыл добивать, судьи как всегда скоты продажные! Позор!
06:39
Kanidzha
Судьи явно политизированы,конечно же Саня выиграл!
06:38
Agloblia 86
судьи как всегда в америке(((( надо досрочно только побеждать
06:37
Митяй Антибомж
Булщит
06:36