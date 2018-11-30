Павел Колобков: "К сожалению, Нурмагомедов пока не получит звания ЗМС, так как боев UFC нет в едином календарном плане Минспорта"

Министр спорта России Павел Колобков на встрече в редакции "СЭ" заявил, что боец UFC Хабиб Нурмагомедов не получит звания заслуженного мастера спорта за свою победу над Конором Макгрегором в поединке за титул чемпиона UFC в легком весе.

Поединок между Нурмагомедовым и Макгрегором прошел 6 октября в США и завершился победой Хабиба, который защитил свой пояс UFC в легком весе. Летом звания ЗМС были вручены футболистам сборной России, дошедшим до четвертьфинала чемпионата мира по футболу-2018.

– Чтобы присвоить звание заслуженного мастера спорта, нужно соответствовать регламенту, – сказал Колобков. – А чтобы ему соответствовать, соревнование должно быть внесено в официальный календарный план. Сейчас этого соревнования нет ни в календарном плане Минспорта, ни в единой Всероссийской спортивной классификации. Пока это только коммерческий турнир, в котором участвовал Хабиб. Да, там сильный состав участников, а проводит соревнования очень уважаемая коммерческая организация UFC.

Выступление Нурмагомедова действительно было выдающимся, но, к сожалению, Хабиб пока не получит звания ЗМС, так как соревнование не входит в календарь Минспорта и международной федерации смешанных единоборств, – продолжил министр. – Сейчас в ММА есть порядка десяти коммерческих лиг, где проводятся соревнования. Когда профессиональные организации по единоборствам наконец вольются в международную федерацию и создадут единый календарь, можно будет говорить о званиях. То же касается бокса, и Федерация бокса России активно занялась этим вопросом. Они хотят под эгидой федерации объединить и профессиональное направление, и любительское, так как одно является продолжением другого.

Полностью интервью Павла Колобкова – в ближайшее время в "СЭ"