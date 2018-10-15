Нурмагомедов нанесет первый удар по мячу в матче "Анжи" - ЦСКА

Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов нанесет первый удар по мячу в матче 11-го тура российской премьер-лиги между "Анжи" и ЦСКА. Об этом сообщается в Твиттере махачкалинского клуба.

Внимание 🔰



19 октября, в пятницу, перед началом матча #АнжиЦСКА состоится чествование чемпиона #UFC Хабиба Нурмагомедова! 🦅



Хабибу будет предоставлено право нанести первый удар по мячу в матче. Кроме того, ФК #Анжи разыграет сувениры с автографами @TeamKhabib 💛💚 pic.twitter.com/lRWPxQjClk – ФК "Анжи" (@fc_anji) 15 октября 2018 г.

Встреча команд пройдет в пятницу, 19 октября, в Каспийске. Матч начнется в 18.00 по московскому времени.