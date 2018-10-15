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Нурмагомедов нанесет первый удар по мячу в матче "Анжи" - ЦСКА

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Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов нанесет первый удар по мячу в матче 11-го тура российской премьер-лиги между "Анжи" и ЦСКА. Об этом сообщается в Твиттере махачкалинского клуба. 

 

Встреча команд пройдет в пятницу, 19 октября, в Каспийске. Матч начнется в 18.00 по московскому времени.

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