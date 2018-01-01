Нурмагомедов - Макгрегору: "Заткнись"

Хабиб Нурмагомедов ответил Конору Макгрегору, который сегодня оскорбил россиянина. Ирландец, комментируя победу Нурмагомедова над бразильцем Эдсоном Барбозой, написал на своей странице в Твиттере следующее: "Этот дагестанец в ту ночь выглядел как дерьмо собачье"
"Заткнись", – ответил Нурмагомедов, добавив к сообщению эмодзи "Петух".
Напомним, после поединка 30 декабря в Лас-Вегасе с Барбозой Нурмагомедов сказал, что он готов к встрече с Макгрегором и Тони Фергюсоном. При этом он подчеркнул, что может провести сразу два боя за один день.
Shut up #tapMashine #🐓– khabib nurmagomedov (@TeamKhabib) 1 января 2018 г.
1 января 2018 г.
Шуваловец
прикольно, как из вас дерьмо полилось, петушки :)
23:13
Бней Иегуда
А Макгрегору надо притянуть дагестанского балабола за слова, и подписать контракт на бой сразу же после боя Нурмагомедова с Тони, в тот же день.)
23:04
Бней Иегуда
Хабибка ноунейм, чтобы биться с Конором.) С какого перепоя ирландцу выходить с дагестанским мешком, на котором он ничего не заработает?)) У Нурмагомедова был шанс выиграть претендентский бой с Тони, но он струсил и соскочил с боя.) А потому нефиг тут комиксы детские рисовать и на запряжённом медведе кататься.)) Уж медведь сломал бы Хабибку за 3 секунды.))
22:59
Fibonacci
Шуваловец мальчик, если ты не в курсе ( а ты не в курсе, иначе гамно из за рта не лил) уже два года петух ирладнский не дает боя Нашему бойцу.
22:53
Serenky25
Шуваловец______В лицо ему это скажи, чудо диванное. А иначе заткнись.
22:49
trops57
Я так понял, что говно собачье, это Макгрегор?
22:36
алигарх и чё?
Разве петух для ирландца - это оскорбление?
22:09