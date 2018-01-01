Нурмагомедов - Макгрегору: "Заткнись"

Хабиб Нурмагомедов ответил Конору Макгрегору, который сегодня оскорбил россиянина. Ирландец, комментируя победу Нурмагомедова над бразильцем Эдсоном Барбозой, написал на своей странице в Твиттере следующее: "Этот дагестанец в ту ночь выглядел как дерьмо собачье"



"Заткнись", – ответил Нурмагомедов, добавив к сообщению эмодзи "Петух".

Напомним, после поединка 30 декабря в Лас-Вегасе с Барбозой Нурмагомедов сказал, что он готов к встрече с Макгрегором и Тони Фергюсоном. При этом он подчеркнул, что может провести сразу два боя за один день.