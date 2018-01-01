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Нурмагомедов - Макгрегору: "Заткнись"

Хабиб НУРМАГОМЕДОВ. Фото AFP
Хабиб НУРМАГОМЕДОВ. Фото AFP
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Хабиб Нурмагомедов ответил Конору Макгрегору, который сегодня оскорбил россиянина. Ирландец, комментируя победу Нурмагомедова над бразильцем Эдсоном Барбозой, написал на своей странице в Твиттере следующее: "Этот дагестанец в ту ночь выглядел как дерьмо собачье"

"Заткнись", – ответил Нурмагомедов, добавив к сообщению эмодзи "Петух".

Напомним, после поединка 30 декабря в Лас-Вегасе с Барбозой Нурмагомедов сказал, что он готов к встрече с Макгрегором и Тони Фергюсоном. При этом он подчеркнул, что может провести сразу два боя за один день.

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КОММЕНТАРИИ (7)
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Шуваловец

прикольно, как из вас дерьмо полилось, петушки :)

23:13

Бней Иегуда

А Макгрегору надо притянуть дагестанского балабола за слова, и подписать контракт на бой сразу же после боя Нурмагомедова с Тони, в тот же день.)

23:04

Бней Иегуда

Хабибка ноунейм, чтобы биться с Конором.) С какого перепоя ирландцу выходить с дагестанским мешком, на котором он ничего не заработает?)) У Нурмагомедова был шанс выиграть претендентский бой с Тони, но он струсил и соскочил с боя.) А потому нефиг тут комиксы детские рисовать и на запряжённом медведе кататься.)) Уж медведь сломал бы Хабибку за 3 секунды.))

22:59

Fibonacci

Шуваловец мальчик, если ты не в курсе ( а ты не в курсе, иначе гамно из за рта не лил) уже два года петух ирладнский не дает боя Нашему бойцу.

22:53

Serenky25

Шуваловец______В лицо ему это скажи, чудо диванное. А иначе заткнись.

22:49

trops57

Я так понял, что говно собачье, это Макгрегор?

22:36

алигарх и чё?

Разве петух для ирландца - это оскорбление?

22:09