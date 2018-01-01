Макгрегор - о Нурмагомедове: "Этот дагестанец выглядел как собачье дерьмо"

Чемпион UFC Конор Макгрегор прокомментировал победу россиянина Хабиба Нурмагомедова над бразильцем Эдсоном Барбозой на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) UFC 219. Ирландец подчеркнул, что готов вернуться в октагон, если получит хорошее предложение с финансовой точки зрения.

"Этот дагестанец в ту ночь выглядел как дерьмо собачье. Его неряшливые действия вгоняли в сон. Заплатите мне, тогда Король вернется. Встаньте на колени и попросите меня. В противном случае меня не переубедить. В этом году появится мой новый бренд виски", – написал Макгрегор на своей странице в Твиттере.

Напомним, после боя с Барбозой Нурмагомедов сказал, что он готов к бою с Макгрегором и Тони Фергюсоном. При этом он подчеркнул, что может провести сразу два боя за один день.

Хабиб избил бразильца без нокаута​ // Нурмагомедов - Макгрегору: "Заткнись"