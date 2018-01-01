Тони Фергюсон: "Я искромсаю Макгрегора и побью Нурмагомедова"

"Мне все равно, даст ли добро на это UFC, но я искромсаю Макгрегора и побью Нурмагомедова. После того, как мусор будет выброшен с вершины, я перейду в полусредний вес. Грязь копилась годами, пора расчистить дом", - написал Фергюсон на своей странице в Твиттере.
Напомним, после боя с Барбозой Нурмагомедов сказал, что он готов к бою с Макгрегором и Тони Фергюсоном. При этом он подчеркнул, что может провести сразу два боя за один день.
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