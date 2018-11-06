Менеджер Хабиба: "Нурмагомедову осталось провести один бой по контракту с UFC"

Российский боец ММА Хабиб Нурмагомедов должен провести еще один бой, согласно его контракту с UFC. Об этом заявил менеджер спортсмена Али Абдель-Азиз.

- Да у Хабиба остался еще один бой, - сказал менеджер в интервью ESPN.

На турнире UFC 229 в Лас-Вегасе россиянин досрочно победил ирландца Конора Макгрегора в поединке за титул чемпиона UFC в легком весе. По окончании боя в октагоне и за его пределами состоялась массовая драка. Из-за этого Нурмагомедову пока не выплатили. Атлетическая комиссия штата Невада будет рассматривать этот инцидент.

Команда Хабиба требовала, чтобы в UFC отказались от санкций против их другого бойца Зубайры Тухугова. Вопрос о продолжении карьеры россиянина в UFC пока остается открытым - в команде Нурмагомедова заявляли, что в случае увольнения Тухугова Хабиб также уйдет.