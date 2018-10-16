Макгрегор предложил Хабибу 15 миллионов долларов за реванш. Известна реакция Нурмагомедова

Алекс Нурмагомедов, дядя и один из самых близких людей Хабиба, дал откровенное интервью "СЭ". В разговоре он сообщил, что российский боец ММА не рассматривает возможность еще одного боя с Конором Макгрегором.

– Возможен ли реванш с Конором?

– Нет.

– Почему?

– Он неинтересен Хабибу. Он не будет биться с ним ни за какие деньги. Да, я знаю, что они предлагают ему реванш. Они со старта предложили ему 15 миллионов, если он согласится. Но Хабиб сказал "нет". Пускай Конор становится в очередь, пускай подерется с другими. А Хабиб хочет драться с Фергюсоном, а потом закончить карьеру. (Евгений Петров)

Напомним, Хабиб на турнире UFC 229 победил ирландца удушаюшим приемом в 4-м раунде. После поединка россиянин перелез через сетку октагона и устроил драку с командой Макгрегора.

Полная версия интервью Алекса Нурмагомедова - здесь