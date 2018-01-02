Макгрегор - Нурмагомедову: "Я убью твоих домашних животных и буду носить их шкуры как пальто"

Чемпион UFC Конор Макгрегор продолжил словесную перепалку в соцсетях с российским бойцом Хабибом Нурмагомедовым в ответ на картинку, на которой россиян сидит на медведе и гонится за ирландцем, у которого на плече чемпионский пояс.

Напомним, после победного боя с Эдсоном Барбозой Нурмагомедов сказал, что он готов к бою с Макгрегором и Тони Фергюсоном. При этом он подчеркнул, что может провести сразу два боя за один день.

- Я убью твоих домашних животных и буду носить их шкуры как пальто. При этом только один раз, - написал Макгрегор в Твиттере.

I slaughter your pets and wear them as coats. And I only wear them once. https://t.co/5IMAc3ysgN – Conor McGregor (@TheNotoriousMMA) 2 января 2018 г.

Ответ Нурмагомедова: "В октагоне медведь съест тебя" //

Макгрегор vs Нурмагомедов: баттл в соцсетях //

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