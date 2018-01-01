22:20 1 января | ЕДИНОБОРСТВА / ММА — ММА

Нурмагомедов пошутил над Макгрегором. Фото

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Хабиб Нурмагомедов еще раз ответил Конору Макгрегору, который сегодня оскорбил россиянина. Ирландец, комментируя победу Нурмагомедова над бразильцем Эдсоном Барбозой, написал на своей странице в Твиттере следующее: "Этот дагестанец в ту ночь выглядел как дерьмо собачье".

Нурмагомедов опубликовал каринку, где он якобы сидит на медведе и гонится за Макгрегором. При этом у ирландца на плече титульный пояс.

 Хабиб избил бразильца без нокаута​ // 
Макгрегор – о Нурмагомедове: "Этот дагестанец выглядел как собачье дерьмо"​ //
Нурмагомедов - Макгрегору: "Заткнись" 

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КОММЕНТАРИИ (1)
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PvsZ

Ммммм, а от кого это у нас на коллаже торс и ноги? Интересно, Хабиб согласовывал с Оригиналом право использования частей его тела? ))

07:13