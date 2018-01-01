Нурмагомедов пошутил над Макгрегором. Фото

Хабиб Нурмагомедов еще раз ответил Конору Макгрегору, который сегодня оскорбил россиянина. Ирландец, комментируя победу Нурмагомедова над бразильцем Эдсоном Барбозой, написал на своей странице в Твиттере следующее: "Этот дагестанец в ту ночь выглядел как дерьмо собачье".
Нурмагомедов опубликовал каринку, где он якобы сидит на медведе и гонится за Макгрегором. При этом у ирландца на плече титульный пояс.
1 января 2018 г.
Хабиб избил бразильца без нокаута //
Макгрегор – о Нурмагомедове: "Этот дагестанец выглядел как собачье дерьмо" //
Нурмагомедов - Макгрегору: "Заткнись"
PvsZ
Ммммм, а от кого это у нас на коллаже торс и ноги? Интересно, Хабиб согласовывал с Оригиналом право использования частей его тела? ))
07:13