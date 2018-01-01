Нурмагомедов пошутил над Макгрегором. Фото

Хабиб Нурмагомедов еще раз ответил Конору Макгрегору, который сегодня оскорбил россиянина. Ирландец, комментируя победу Нурмагомедова над бразильцем Эдсоном Барбозой, написал на своей странице в Твиттере следующее: "Этот дагестанец в ту ночь выглядел как дерьмо собачье".

Нурмагомедов опубликовал каринку, где он якобы сидит на медведе и гонится за Макгрегором. При этом у ирландца на плече титульный пояс.

Хабиб избил бразильца без нокаута​ //

Макгрегор – о Нурмагомедове: "Этот дагестанец выглядел как собачье дерьмо"​ //

Нурмагомедов - Макгрегору: "Заткнись"