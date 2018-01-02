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Нурмагомедов - Макгрегору: "В октагоне медведь съест тебя"

Хабиб НУРМАГОМЕДОВ. Фото REUTERS
Хабиб НУРМАГОМЕДОВ. Фото REUTERS
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Хабиб НУРМАГОМЕДОВ vs Конор МАКГРЕГОР.Макгрегор vs Нурмагомедов: баттл в соцсетях

 

Россиянин Хабиб Нурмагомедов в очередной раз ответил ирландскому чемпиону UFC Конору Макгрегору на комментарий в соцсетях. Ранее ирландец написал следующее: "Я убью твоих домашних животных и буду носить их шкуры как пальто. При этом только один раз".

- Ты можешь купить их в магазине "Гуччи". Однако в октагоне медведь съест тебя, - ответил Нурмагомедов. 

Напомним, после победного боя с Эдсоном Барбозой Нурмагомедов сказал, что он готов к бою с Макгрегором и Тони Фергюсоном. При этом он подчеркнул, что может провести сразу два боя за один день.

Хабиб избил бразильца без нокаута​ // Нурмагомедов - Макгрегору: "Заткнись"  

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КОММЕНТАРИИ (1)
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Cap. Morgan

Медведь съест несомненно. А Хабиба жаба душит, что он в Гуччи не может одеваться))

13:28