Нурмагомедов - Макгрегору: "В октагоне медведь съест тебя"

Россиянин Хабиб Нурмагомедов в очередной раз ответил ирландскому чемпиону UFC Конору Макгрегору на комментарий в соцсетях. Ранее ирландец написал следующее: "Я убью твоих домашних животных и буду носить их шкуры как пальто. При этом только один раз".

- Ты можешь купить их в магазине "Гуччи". Однако в октагоне медведь съест тебя, - ответил Нурмагомедов.

Напомним, после победного боя с Эдсоном Барбозой Нурмагомедов сказал, что он готов к бою с Макгрегором и Тони Фергюсоном. При этом он подчеркнул, что может провести сразу два боя за один день.

You can buy them on Gucci store

But in the octagon bear will eat you.#McTapper #🐻vs🐓 pic.twitter.com/O2Qo0HhZab – khabib nurmagomedov (@TeamKhabib) 2 января 2018 г. ​

Хабиб избил бразильца без нокаута​ // Нурмагомедов - Макгрегору: "Заткнись"