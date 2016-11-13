Конор Макгрегор стал первым в истории UFC обладателем сразу двух чемпионских титулов

Боец Конор Макгрегор одержал победу над Эдди Альваресом на турнире UFC 205 в США. Ирландец завершил бой в легкой весовой категории техническим нокаутом во втором раунде, став первым в истории UFC чемпионом сразу в двух весовых категориях.

В декабре 2015 года Макгрегор на 13-й секунде боя нокаутировал бразильца Жозе Альдо, который владел чемпионским титулом в полулегком весе.

Нурмагомедов назвал Макгрегора цыпленком и вызвал его на бой



