Конор Макгрегор стал первым в истории UFC обладателем сразу двух чемпионских титулов

Боец Конор Макгрегор одержал победу над Эдди Альваресом на турнире UFC 205 в США. Ирландец завершил бой в легкой весовой категории техническим нокаутом во втором раунде, став первым в истории UFC чемпионом сразу в двух весовых категориях.
В декабре 2015 года Макгрегор на 13-й секунде боя нокаутировал бразильца Жозе Альдо, который владел чемпионским титулом в полулегком весе.
Нурмагомедов назвал Макгрегора цыпленком и вызвал его на бой
Red G. Best
Справедливый(Ставрополь), остается только оправдываться!
10:04
Red G. Best
антибомж всосал?? ты похоже тот кукарекала, про которого ты сам тут кукарекал))
10:02
Справедливый(Ставрополь)
Как и говорили задолго до боя,Альварес- самый случайный чемпион ЮФС. Один случайный удар по РДА и чемпион. А рыжий так и будет под крылом у ЮФС,дальше зарабатывая деньги для организации.Не дадут ему боя ни с Хабибом,ни с Тони. После "убийства" рыжего цыпленка все малолетки потеряют интерес к ЮФС и финансовый поток накроется медным тазом. Сейчас в декрет рыжий,пока очередной Диас или Альварес не появятся.
09:59
Айртон
Конор Макгрегор и Коннор Макдэвид рулят!))
09:54
fair
легко, спокойно, на классе
09:50
Red G. Best
Мужик! сказал сделал! теперь нужен бой Хабиб - Конор!
09:49