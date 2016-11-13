09:36 | ЕДИНОБОРСТВА / ММА — ММА

Конор Макгрегор стал первым в истории UFC обладателем сразу двух чемпионских титулов

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Боец Конор Макгрегор одержал победу над Эдди Альваресом на турнире UFC 205 в США. Ирландец завершил бой в легкой весовой категории техническим нокаутом во втором раунде, став первым в истории UFC чемпионом сразу в двух весовых категориях.

В декабре 2015 года Макгрегор на 13-й секунде боя нокаутировал бразильца Жозе Альдо, который владел чемпионским титулом в полулегком весе.

Нурмагомедов назвал Макгрегора цыпленком и вызвал его на бой

 

 
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КОММЕНТАРИИ (6)
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Red G. Best

Справедливый(Ставрополь), остается только оправдываться!

10:04

Red G. Best

антибомж всосал?? ты похоже тот кукарекала, про которого ты сам тут кукарекал))

10:02

Справедливый(Ставрополь)

Как и говорили задолго до боя,Альварес- самый случайный чемпион ЮФС. Один случайный удар по РДА и чемпион. А рыжий так и будет под крылом у ЮФС,дальше зарабатывая деньги для организации.Не дадут ему боя ни с Хабибом,ни с Тони. После "убийства" рыжего цыпленка все малолетки потеряют интерес к ЮФС и финансовый поток накроется медным тазом. Сейчас в декрет рыжий,пока очередной Диас или Альварес не появятся.

09:59

Айртон

Конор Макгрегор и Коннор Макдэвид рулят!))

09:54

fair

легко, спокойно, на классе

09:50

Red G. Best

Мужик! сказал сделал! теперь нужен бой Хабиб - Конор!

09:49

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