Нурмагомедов назвал Макгрегора цыпленком и вызвал его на бой

Боец Хабиб Нурмагомедов после досрочной победы в третьем раунде над американцем Майклом Джонсоном вызвал на бой чемпиона UFC Конора Макгрегора. При этом россиянин назвал ирландца "цыпленком".

- Некоторые бойцы слишком много говорят, - приводит официальный сайт MMA слова Нурмагомедова. - Но я тоже кое-что скажу. Безусловно, я прекрасно осознаю всю мощь пиар-машины UFC. Но ирландцы, ваш боец оступился в начале года, а теперь выходит биться за титул чемпиона. Это кажется безумием. Население Ирландии - 6 миллионов человек. В России - 150 миллионов! Раз Макгрегор считается сильнейшим в моем весе, я хочу драться с вашим цыпленком.

Нурмагомедов болевым приемом победил Джонсона //

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