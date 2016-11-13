Нурмагомедов назвал Макгрегора цыпленком и вызвал его на бой

Боец Хабиб Нурмагомедов после досрочной победы в третьем раунде над американцем Майклом Джонсоном вызвал на бой чемпиона UFC Конора Макгрегора. При этом россиянин назвал ирландца "цыпленком".
- Некоторые бойцы слишком много говорят, - приводит официальный сайт MMA слова Нурмагомедова. - Но я тоже кое-что скажу. Безусловно, я прекрасно осознаю всю мощь пиар-машины UFC. Но ирландцы, ваш боец оступился в начале года, а теперь выходит биться за титул чемпиона. Это кажется безумием. Население Ирландии - 6 миллионов человек. В России - 150 миллионов! Раз Макгрегор считается сильнейшим в моем весе, я хочу драться с вашим цыпленком.
Нурмагомедов болевым приемом победил Джонсона //
Конор Макгрегор стал первым в истории UFC обладателем сразу двух чемпионских титулов
Справедливый(Ставрополь)
Все прекрасно знают как будет:1) Бой Хабиб-Тони . 2) Макгрегор берет паузу на +- год(пока очередного мясо не подадут). 3) Цыпленок,якобы под напором ЮФС, оставит пояс в легком весе и вернется в свой полулегкий. Ну не пустят его против борца или греплера топового. Будет тоже самое что и с Диасом в 1 бою,только намного быстрее.
10:14
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Макгрегор не будет биться с Хабибом...УФС понимает если ирландец проиграет еще раз, это будет большой минус престижу юфс....теперь они будут выставлять его года 3 королем с двумя поясами, и время от времени давать "мясо" на растерзание, не способное ничего сделать в партере. Да уж действительно...Боец у которого рейтинг 24-0 не провел не одного боя за пояс.... Мак проиграл Диазу год назад и в августе тоже считаю он проиграл, но вытянли за уши.... и уже бьется за пояс))) ЛжеЮФС, как можно тупой походкой и наглостью макгрегора делать из людей идиотов и пускать пыль в глаза?!)))
10:00