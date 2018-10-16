Хабиб - о Тактарове: "Он настолько хотел почувствовать Дагестан, что в горы бегал без обуви"

Бывший боец UFC Олег Тактаров приехал в Дагестан по приглашению чемпиона промоушена Хабиба Нурмагомедова. В своем Инстаграме Хабиб опубликовал совместную фотографию.

- Олег Николаевич настолько хотел почувствовать Дагестан, что в горы сегодня он бегал без обуви. Всем хорошего дня друзья, - подписал фото спортсмен.

Ранее Нурмагомедов опубликовал в Инстаграме пост, в котором пригласил Тактарова в гости в Дагестан. Тактаров сообщал, что 15 октября отправится из Ростова-на-Дону в Дагестан, чтобы посмотреть село, где вырос Нурмагомедов.