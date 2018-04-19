Хабиб Нурмагомедов: "Переживаю за "Спартак", но больше болею за "Анжи"

​Чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов на встрече со студентами РЭУ имени Г. В. Плеханова в Москве рассказал об отношении к российскому футболу. По его словам, "Локомотив" имеет наибольшее шансы на чемпионство.

– Очень критично отношусь, но слежу за футболом, – отметил Нурмагомедов. – Вот в чемпионате "Спартак" осечку дал. Переживаю за "Анжи", хочу, чтобы они остались в премьер-лиге. Я переживаю за "Спартак", но больше я более за свой родной клуб – "Анжи". Я общаюсь со спартаковским футболистами – Комбаровым, из "Локомотива" – с Аланом Касаев. За российским футболом я слежу, сейчас больше шансов у "Локомотива" на чемпионство.

Почему отношение критическое? пора уже результат дать. Хотелось бы, чтобы Россия вышла из группы на чемпионате мира. Многие считают, что у нас слабая группа, но я так не считаю. У нас средняя группа. Будет тяжело. Если дойдут до 1/8, то народ будет доволен.