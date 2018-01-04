Двоюродный брат Нурмагомедова подписал контракт с UFC

Абубакар Нурмагомедов, двоюродный брат Хабиба Нурмагомедова, подписал контракт с UFC. Об этом сообщил Хабиб в своем Инстаграме.

- Теперь на этой фотке четыре бойца UFC. Добро пожаловать в UFC, мой брат Абубакар, – написал Хабиб под фото.

Напомним, Хабиб Нурмагомедов в своем последнем бою одержал победу над бразильцем Эдсоном Барбозой. После этого он заявил, что готов к бою с чемпионом UFC Конором Макгрегором, а также американцем Тони Фергюсоном.

При этом он подчеркнул, что может провести сразу два боя за один день. Это повлекло за собой словесную перепалку в соцсетях с ирландским чемпионом.