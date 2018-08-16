Анкалаев и Прачнио сразятся в андеркарте боя Олейника и Ханта в Москве

Стала известна известна еще одна пара соперников в первом в истории российском турнире UFC, сообщает "РИА Новости". Турнир UFC Fight Night пройдет в Москве 15 сентября 2018 года. На ринге сойдутся россиянин Магомед Анкалаев и поляк Марчин Прачнио.

Кроме того, в карте боя произошла одна замена: Кристоф Джотко (Польша) не будет участвовать в поединке с Адамом Яндиевым. Вместо него Яндиев встретится с Джорданом Джонсоном из США.

Ранее уже были анонсированы следующие поединки:

Никита Крылов (Украина) - Ян Блахович (Польша);

Омари Ахмедов (Россия) – Си Би Доллоуэй (США);

Мераб Двалишвили (Грузия) – Террион Уэйр (США);

Андрей Орловский (Белоруссия) - Шамиль Абдурахимов (Россия);

Майрбек Тайсумов (Россия) - Десмонд Грин (США).

Главным боем вечера станет поединок россиянина Алексея Олейника и новозеландца Марка Ханта.