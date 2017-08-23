Алексей Олейник: "Шансы Макгрегора на победу в бою с Мейвезером минимум 35 процентов"

Российский боец UFC Алексей Олейник отметил, что шансы ирландского чемпиона организации Конора Макгрегора на победу в поединке с американским боксером Флойдом Мейвезером составляют минимум 35 процентов. Бой по правилам бокса в Лас-Вегасе пройдет в ночь с 26 на 27 августа по Москве.

– Болеть я буду за Макгрегора, но чисто боксерские шансы у него меньше, чисто по технике бокса, – цитирует "Р-Спорт" Олейника. – Флойд всю жизнь в боксе, это боксер очень крутого уровня. Но Макгрегор тоже очень сильный парень, он чемпион из ММА, он уже олимпиец в смешанных единоборствах. Макгрегор – крутой боец. Да, не боксер мирового уровня, но процентов 35 на победу у него есть железно. Возможно, даже 40 процентов.

Не будем забывать, что боксеры привыкли именно к боксерской технике, а тут другое. И характер есть у Конора. Так что шанс на победу у Макгрегора есть достаточно неплохой.

"СЭ" проведет онлайн-трансляцию поединка Конор Макгрегор – Флойд Мейвезер.

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